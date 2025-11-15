uma parceria com o Jornal Expresso
15/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-11-2025 18:00

Obras da Escola Gualdim Pais em Tomar estão atrasadas e financiamento pode ficar em risco

Tiago Carrão visitou obras na Escola Gualdim Pais. Foto Município de Tomar
Atraso na empreitada de reabilitação da Escola Básica Gualdim Pais pode aumentar custo global da empreitada e colocar em causa o financiamento do PRR. Executivo da Câmara de Tomar está preocupado com a situação.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, acompanhado pelos vereadores com pelouros executivos, realizou uma visita às obras de reabilitação da Escola Básica 2/3 Gualdim Pais, actualmente em curso. A intervenção, adjudicada em 19 de Julho de 2024 à empresa Nova Gente Empreitadas, SA, previa um prazo de execução de dois anos e um investimento inicial de 4.236.562 euros, acrescido de IVA. No entanto, o município informa que o ritmo dos trabalhos já sofreu um desvio significativo relativamente ao planeado, consequência de várias condicionantes, entre as quais se destacam falhas identificadas no projecto. Estas dificuldades poderão provocar atrasos adicionais e originar trabalhos suplementares, aumentando o custo global da empreitada.
Segundo a autarquia, a situação é motivo de preocupação para o executivo. Como a obra é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o incumprimento dos prazos estipulados pode pôr em risco o financiamento, o que representa um possível encargo financeiro elevado para o município. Além disso, o atraso compromete a expectativa de que o próximo ano letivo possa arrancar já nas novas instalações.
Recorde-se que a intervenção obrigou à utilização de contentores para assegurar o normal funcionamento das aulas durante a execução dos trabalhos. A requalificação contempla a reorganização e optimização de espaços, a modernização de infraestruturas, a renovação de casas de banho e balneários, bem como a criação de um novo auditório e a remodelação integral da cozinha.
