Obras da Escola Gualdim Pais em Tomar estão atrasadas e financiamento pode ficar em risco

Atraso na empreitada de reabilitação da Escola Básica Gualdim Pais pode aumentar custo global da empreitada e colocar em causa o financiamento do PRR. Executivo da Câmara de Tomar está preocupado com a situação.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, acompanhado pelos vereadores com pelouros executivos, realizou uma visita às obras de reabilitação da Escola Básica 2/3 Gualdim Pais, actualmente em curso. A intervenção, adjudicada em 19 de Julho de 2024 à empresa Nova Gente Empreitadas, SA, previa um prazo de execução de dois anos e um investimento inicial de 4.236.562 euros, acrescido de IVA. No entanto, o município informa que o ritmo dos trabalhos já sofreu um desvio significativo relativamente ao planeado, consequência de várias condicionantes, entre as quais se destacam falhas identificadas no projecto. Estas dificuldades poderão provocar atrasos adicionais e originar trabalhos suplementares, aumentando o custo global da empreitada.

Segundo a autarquia, a situação é motivo de preocupação para o executivo. Como a obra é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o incumprimento dos prazos estipulados pode pôr em risco o financiamento, o que representa um possível encargo financeiro elevado para o município. Além disso, o atraso compromete a expectativa de que o próximo ano letivo possa arrancar já nas novas instalações.

Recorde-se que a intervenção obrigou à utilização de contentores para assegurar o normal funcionamento das aulas durante a execução dos trabalhos. A requalificação contempla a reorganização e optimização de espaços, a modernização de infraestruturas, a renovação de casas de banho e balneários, bem como a criação de um novo auditório e a remodelação integral da cozinha.