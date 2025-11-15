Sociedade | 15-11-2025 15:32
Prevenção e controlo da infecção é tema de jornadas em Santarém
foto ilustrativa
Os alunos da pós-graduação em Prevenção e Controlo da Infecção da Escola Superior de Saúde de Santarém estão a organizar as jornadas “Desafios e Estratégias na Prevenção e Controlo de Infecção”. A iniciativa está agendada para dia 12 de Dezembro, nas instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém.
Segundo a organização, o evento visa promover a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas entre profissionais de saúde, investigadores e estudantes, abordando os desafios actuais e as estratégias inovadoras no âmbito da prevenção e controlo de infecções. As inscrições encontram-se abertas e podem ser feitas online.
