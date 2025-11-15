Prevenção e controlo da infecção é tema de jornadas em Santarém

Os alunos da pós-graduação em Prevenção e Controlo da Infecção da Escola Superior de Saúde de Santarém estão a organizar as jornadas “Desafios e Estratégias na Prevenção e Controlo de Infecção”. A iniciativa está agendada para dia 12 de Dezembro.

Os alunos da pós-graduação em Prevenção e Controlo da Infecção da Escola Superior de Saúde de Santarém estão a organizar as jornadas “Desafios e Estratégias na Prevenção e Controlo de Infecção”. A iniciativa está agendada para dia 12 de Dezembro, nas instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém.

Segundo a organização, o evento visa promover a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas entre profissionais de saúde, investigadores e estudantes, abordando os desafios actuais e as estratégias inovadoras no âmbito da prevenção e controlo de infecções. As inscrições encontram-se abertas e podem ser feitas online.