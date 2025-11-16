Abrantes inaugura bloco operatório e apresenta ambulância animal no Centro de Recolha Oficial

A Câmara Municipal de Abrantes inaugurou no dia 30 de Outubro o novo bloco operatório e uma ambulância animal do Centro de Recolha Oficial (CRO), um investimento que reforça a capacidade de resposta do serviço municipal na área do bem-estar animal. O encontro contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes. O presidente da autarquia sublinhou que este é “mais um passo importante na melhoria contínua das condições do CRO”, lembrando que “ao longo dos últimos anos tem sido feito um investimento consistente na ampliação e qualificação das infra-estruturas”, tanto para cães como para gatos. “Começámos por melhorar as boxes, que na altura não tinham a inclinação necessária para a lavagem, o que dificultava a higienização, e agora, com pisos inclinados e coberturas adequadas, conseguimos assegurar melhores condições, sobretudo no Inverno”, explicou Manuel Jorge Valamatos.

O novo bloco operatório, com um investimento de cerca de 50 mil euros, permitirá realizar cirurgias de esterilização e pequenos procedimentos de urgência em cães e gatos encontrados na via pública: “esta sala vai permitir dar resposta a situações que antes não podíamos resolver de imediato, como ferimentos ou acidentes com animais errantes”, acrescentou o autarca. O CRO de Abrantes, que desde 2020 passou a ter gestão directa do município, tem actualmente cerca de 110 cães e entre 20 e 30 gatos e as boxes, internas e externas, praticamente lotadas, o que torna urgente o reforço da promoção da adopção. “Precisamos que as pessoas venham adoptar. Todos os cães são dóceis e bem tratados. Era bom que as famílias que têm condições os pudessem acolher”, apelou Manuel Valamatos, destacando o papel central da adopção responsável.

Entre as melhorias recentes destaca-se também a ambulância animal, especialmente adaptada para o transporte de cães e gatos feridos, abandonados ou em situação de risco. O veículo, que se encontrava em fim de vida e ia ser abatido, foi recuperado e reequipado para esta nova função, num investimento de cerca de 20 mil euros. “Esta ambulância foi adaptada para garantir mais segurança aos profissionais e aos animais, permitindo recolhas em melhores condições, sobretudo quando estão feridos ou assustados”, explicou o autarca. O espaço dispõe ainda de uma sala de recolha de cadáveres de animais, assegurando o cumprimento da legislação através de um contrato com uma empresa certificada responsável pela incineração.

A enfermeira veterinária Katya Freire recordou que o CRO tem um papel fundamental não só no acolhimento, mas também na sensibilização da comunidade. “As pessoas podem visitar o espaço, preferencialmente com marcação, para conhecer os animais disponíveis para adopção. Procuramos sempre perceber o perfil de cada pessoa e o tipo de animal que melhor se adequa ao seu ambiente e estilo de vida”, explicou, recordando que todos os animais adoptados saem vacinados, desparasitados e com microchip, sendo o processo gratuito. Por outro lado, também foi destacado que o concelho de Abrantes conta actualmente com cerca de 80 colónias de gatos identificadas e acompanhadas por munícipes e algumas delas em colaboração com instituições locais. E ainda há cerca de 60 colónias em lista de espera para acompanhamento.