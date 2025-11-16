Este ano já morreram 359 pessoas nas estradas e 19 no distrito de Santarém

Das mortes nacionais 19 aconteceram no distrito de Santarém. Hoje, 16 de Novembro, assinala-se o dia mundial em memória das vítimas da estrada. Só no distrito de Santarém foram registados 2.539 acidentes no primeiro semestre do ano.

No primeiro semestre deste ano no distrito de Santarém já aconteceram 2.539 acidentes, dos quais 655 com feridos ou mortos, sendo que nesse mesmo período morreram 19 pessoas, segundo das contas da Guarda Nacional Republicana. Hoje, 16 de Novembro, assinala-se o dia mundial em memória das vítimas da estrada, que até agora já foram 359 em todo o território nacional.

Em média, pelas contas das autoridades nacionais, ocorrem quase 400 acidentes por dia nas estradas portuguesas e pelo menos uma família perde alguém num acidente de viação todos os dias em Portugal. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está a preparar uma nova estratégia nacional, a apresentar em breve, para combater as mortes na estrada. Dados da PSP e da GNR apontam para 118.078 acidentes rodoviários em Portugal entre Janeiro e Outubro, dos quais resultaram 359 mortos, 2.293 feridos graves e mais de 36 mil feridos leves. Enquanto não é apresentada uma nova estratégia de combate ao problema o controlo da velocidade tem sido a melhor forma de controlar ou até eliminar pontos negros de sinistralidade, quer na região quer no país. Em Julho do ano passado, recorde-se, entraram em funcionamento 25 novos locais de controlo de velocidade, elevando para 123 o total de radares em funcionamento, incluindo na A1 junto ao nó de Santarém e na Recta do Cabo entre o Porto Alto (Samora Correia) e Vila Franca de Xira. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, onde foram instalados radares houve uma redução no número de acidentes, incluindo uma descida de 69% nas vítimas mortais e 46% nos feridos graves.

Os acidentes não têm apenas um custo humano. Em 2023, o custo da sinistralidade rodoviária foi estimado em mais de 6 mil milhões de euros, o equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto, segundo a ANSR, com danos materiais que ultrapassam os 7 mil milhões de euros, qualquer coisa como 580 euros por ano a cada português, o que acaba por encarecer os seguros praticados no ramo automóvel.