uma parceria com o Jornal Expresso
16/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 16-11-2025 07:00

Nuno Mira diz que vai aumentar valor das bolsas de estudo em 2026

Nuno Mira diz que vai aumentar valor das bolsas de estudo em 2026
Autarca da Chamusca tenciona subir valor do incentivo aos estudantes - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da Câmara Municipal da Chamusca anunciou que vai propor um novo valor para a atribuição das bolsas de estudo, mas só em 2026 porque primeiro quer perceber o impacto que esse aumento vai ter nos cofres municipais.

O tema das bolsas de estudo foi um dos mais debatidos na primeira reunião de câmara do novo executivo municipal da Chamusca, liderado por Nuno Mira (PS). O autarca acabou por adiantar que, se as coisas correrem como o esperado, o valor das bolsas vai aumentar, mas apenas em 2026. “É nossa vontade aumentar as bolsas de estudo. Tomamos posse há uma semana, temos de ver o impacto que o aumento vai ter nas contas do município. Mas vai aumentar para o ano certamente”, disse Nuno Mira, acrescentando que ainda este mês de Novembro vão abrir as candidaturas a bolsas de estudo no valor de 500 euros e bolsas de mérito no valor de 697 euros.
A afirmação do presidente do município surge depois do movimento Primeiro a Nossa Terra, através do vereador Rui Martinho, ter proposto a alteração de um valor de 500 para 600 euros “para acompanhar a inflação”. O ex-presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande propôs ainda a integração do mestrado não integrado e do doutoramento na atribuição de bolsas de estudo. João Santos, também do Primeiro a Nossa Terra, referiu que esta proposta surge na sequência daquilo que vem descrito no seu programa eleitoral.
Nuno Mira considerou precipitado o aumento dos valores neste momento, tendo em conta a falta de evidências do impacto que poderá ter na actividade municipal. O ponto da ordem de trabalhos da reunião de câmara de sexta-feira, 7 de Novembro, foi aprovado por maioria com o voto contra dos vereadores do movimento Primeiro a Nossa Terra. Na mesma sessão ficou definido que Rui Ferreira, o único elemento que esteve no executivo anterior, é o novo vice-presidente do município.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar