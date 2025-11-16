Nuno Mira diz que vai aumentar valor das bolsas de estudo em 2026

O tema das bolsas de estudo foi um dos mais debatidos na primeira reunião de câmara do novo executivo municipal da Chamusca, liderado por Nuno Mira (PS). O autarca acabou por adiantar que, se as coisas correrem como o esperado, o valor das bolsas vai aumentar, mas apenas em 2026. “É nossa vontade aumentar as bolsas de estudo. Tomamos posse há uma semana, temos de ver o impacto que o aumento vai ter nas contas do município. Mas vai aumentar para o ano certamente”, disse Nuno Mira, acrescentando que ainda este mês de Novembro vão abrir as candidaturas a bolsas de estudo no valor de 500 euros e bolsas de mérito no valor de 697 euros.

A afirmação do presidente do município surge depois do movimento Primeiro a Nossa Terra, através do vereador Rui Martinho, ter proposto a alteração de um valor de 500 para 600 euros “para acompanhar a inflação”. O ex-presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande propôs ainda a integração do mestrado não integrado e do doutoramento na atribuição de bolsas de estudo. João Santos, também do Primeiro a Nossa Terra, referiu que esta proposta surge na sequência daquilo que vem descrito no seu programa eleitoral.

Nuno Mira considerou precipitado o aumento dos valores neste momento, tendo em conta a falta de evidências do impacto que poderá ter na actividade municipal. O ponto da ordem de trabalhos da reunião de câmara de sexta-feira, 7 de Novembro, foi aprovado por maioria com o voto contra dos vereadores do movimento Primeiro a Nossa Terra. Na mesma sessão ficou definido que Rui Ferreira, o único elemento que esteve no executivo anterior, é o novo vice-presidente do município.