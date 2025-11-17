uma parceria com o Jornal Expresso
17/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-11-2025 15:00

Alunos do Alto de Azambuja debatem ideias sobre Ambiente na Eslovénia

Estudantes de Azambuja trocaram experiências com congéneres de Dolenjske Toplice - foto DR
Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja viajou até Dolenjske Toplice, na Eslovénia, no âmbito do projecto Erasmus+ “Green Opportunities”, para reflectir e debater temas centrais como o ambiente. Ao longo de uma semana, os alunos tiveram a oportunidade de explorar soluções ecológicas, reflectir sobre práticas sustentáveis e a importância da preservação ambiental, tendo participado na construção de maquetas de salas de aula ao ar livre que os fez pensar sobre como o ambiente físico poderá influenciar a aprendizagem e a criatividade.
O evento envolveu professores e alunos de diversos países, nomeadamente da Eslovénia, Portugal, Roménia e Turquia, todos comprometidos com a promoção de um futuro mais verde e sustentável, refere o Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja em comunicado.
Segundo o agrupamento de escolas participante, o encerramento da mobilidade foi marcado por momentos emocionantes e promessas de um reencontro futuro que também vão passar por Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, onde se espera dar a conhecer o paul, ecossistema de zona húmida mais rico em biodiversidade do concelho de Azambuja.

