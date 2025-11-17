Alunos do Alto de Azambuja debatem ideias sobre Ambiente na Eslovénia
Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja viajou até Dolenjske Toplice, na Eslovénia, no âmbito do projecto Erasmus+ “Green Opportunities”, para reflectir e debater temas centrais como o ambiente. Ao longo de uma semana, os alunos tiveram a oportunidade de explorar soluções ecológicas, reflectir sobre práticas sustentáveis e a importância da preservação ambiental, tendo participado na construção de maquetas de salas de aula ao ar livre que os fez pensar sobre como o ambiente físico poderá influenciar a aprendizagem e a criatividade.
O evento envolveu professores e alunos de diversos países, nomeadamente da Eslovénia, Portugal, Roménia e Turquia, todos comprometidos com a promoção de um futuro mais verde e sustentável, refere o Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja em comunicado.
Segundo o agrupamento de escolas participante, o encerramento da mobilidade foi marcado por momentos emocionantes e promessas de um reencontro futuro que também vão passar por Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, onde se espera dar a conhecer o paul, ecossistema de zona húmida mais rico em biodiversidade do concelho de Azambuja.