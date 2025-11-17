Sociedade | 17-11-2025 12:01
Associação lamenta suspensão do Mercadinho de Natal em Samora Correia
A Associação Social Amigos de Samora Correia critica a decisão da Câmara de Benavente de suspender o Mercadinho de Natal, acusando o município de comprometer tradições e apoios sociais na freguesia.
A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) lamentou a decisão da Câmara Municipal de Benavente de suspender o Mercadinho de Natal na freguesia, medida que a associação considera prejudicial para a comunidade e para os apoios sociais desenvolvidos nos últimos anos.
Em carta aberta dirigida ao executivo, a ASASC afirma ter sido apanhada de surpresa com a suspensão, decidida a menos de três semanas do início previsto do evento. A associação lembra que o Mercadinho constava do plano de actividades da autarquia para 2025 e que, no ano passado, atraiu mais de cinco mil visitantes.
Segundo a associação, o evento tinha impacto directo no apoio a famílias carenciadas, através da distribuição de brinquedos e cabazes de Natal, além de representar uma fonte de receita para artesãos e instituições locais.
A ASASC critica ainda a falta de auscultação prévia às entidades envolvidas e questiona o argumento de contenção de despesa, sublinhando que a autarquia atravessa “um momento de estabilidade e excedente financeiro”.
