Sociedade | 17-11-2025 21:00
Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira com novos órgãos sociais
A Assembleia de Compartes dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira, no concelho de Santarém, elegeu novos órgãos sociais, entretanto já empossados.
A mesa da assembleia é presidida por André Caetano, tendo como vice-presidente Carlos Ferreira e como secretário António Frazão. A comissão de fiscalização é composta por César Alves, Jorge Venceslau e Bruno Santos.
