17/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-11-2025 10:28

Comandante da PSP de VFX lança livro sobre segurança pública

O comandante da divisão de Vila Franca de Xira da Polícia de Segurança Pública, Bruno Carvalho Pereira, vai apresentar publicamente o seu novo livro, com a chancela da editora Almedina, a 26 de Novembro às 17h30 no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna em Lisboa. A publicação “Segurança: várias opiniões, uma causa”, visa promover a agremiação de vários textos, mas, em particular, de várias visões, sobre o tema da Segurança Interna em Portugal. “O mesmo poderá, e é esse o nosso ensejo, constituir-se como um guia que oriente decisões do momento, mas sobretudo decisões para o futuro junto de quem assuma responsabilidades governativas neste domínio, tão falado no quadro mediático, mas tão esquecido no plano da decisão executiva”, refere a sinopse. A apresentação do livro vai contar também com um debate sobre o papel das autarquias como agentes promotores da segurança, com os presidentes das câmaras de Lisboa, Oeiras, Cascais, Odivelas, Loures, Amadora e Sintra, moderado por Valentina Marcelino e Paulo Santos.
