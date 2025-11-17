Sociedade | 17-11-2025 10:00
Constância atribui 22 bolsas de estudo a alunos do ensino secundário
Município de Constância aprovou a atribuição de 22 bolsas de estudo a alunos, num investimento total de 2.200 euros.
O município de Constância aprovou a atribuição de 22 bolsas de estudo a alunos dos cursos regulares do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Constância, referentes ao ano letivo de 2025/2026. A medida representa um investimento municipal de 2.200 euros, destinado a apoiar os estudantes no início do novo ano escolar.
No total, foram aceites 27 candidaturas, das quais 22 cumpriram os critérios definidos pelo regulamento municipal, onde cada aluno beneficiário receberá 100 euros, verba que visa ajudar nas despesas associadas ao início do ano lectivo. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Constância pretende incentivar o mérito e o sucesso escolar, apoiar as famílias do concelho e promover a frequência dos alunos no Agrupamento de Escolas de Constância, contribuindo para a valorização e dinamização do ensino público local. A autarquia reafirma o seu compromisso com a educação e a formação dos jovens, sublinhando que “o investimento na escola e no conhecimento é essencial para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho”.
