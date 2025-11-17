uma parceria com o Jornal Expresso
17/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-11-2025 10:00

Constância atribui 22 bolsas de estudo a alunos do ensino secundário

Constância atribui 22 bolsas de estudo a alunos do ensino secundário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Constância aprovou a atribuição de 22 bolsas de estudo a alunos, num investimento total de 2.200 euros.

O município de Constância aprovou a atribuição de 22 bolsas de estudo a alunos dos cursos regulares do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Constância, referentes ao ano letivo de 2025/2026. A medida representa um investimento municipal de 2.200 euros, destinado a apoiar os estudantes no início do novo ano escolar.
No total, foram aceites 27 candidaturas, das quais 22 cumpriram os critérios definidos pelo regulamento municipal, onde cada aluno beneficiário receberá 100 euros, verba que visa ajudar nas despesas associadas ao início do ano lectivo. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Constância pretende incentivar o mérito e o sucesso escolar, apoiar as famílias do concelho e promover a frequência dos alunos no Agrupamento de Escolas de Constância, contribuindo para a valorização e dinamização do ensino público local. A autarquia reafirma o seu compromisso com a educação e a formação dos jovens, sublinhando que “o investimento na escola e no conhecimento é essencial para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho”.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar