Sociedade | 17-11-2025 12:07

Dia da criatividade: impacto e  transformação na aprendizagem escolar

Directora do AE Sá da Bandeira, Adélia Esteves, com a professora Agostinha Gomes, e as mediadoras linguísticas, Andreia Costa e Maria João Santos. À direita, a directora do AE Verde Horizonte, Rufina Costa, com a professora de dança Eva Patrício
Agrupamentos de escolas em Mação e Santarém mostram como metodologias artísticas e estratégias inovadoras aproximam os alunos da escola e renovam o ensino. Esta terça-feira, 17 de Novembro, assinala-se o Dia da Criatividade.

Num tempo em que a escola precisa de ir além da transmissão de conteúdos, dois agrupamentos escolares — Sá da Bandeira, em Santarém, e Verde Horizonte, em Mação — mostram como a criatividade se tornou essencial para motivar alunos e renovar práticas pedagógicas. Para assinalar o Dia da Criatividade, a 17 de Novembro, o MIRANTE foi conhecer de perto as metodologias que estes estabelecimentos têm vindo a desenvolver.
Apesar dos desafios comuns, como a falta de tempo, recursos limitados e a dispersão de atenção provocada pelo digital, ambos os agrupamentos consideram que a criatividade tem impactos concretos e positivos nos alunos. Uns encontram pertença através da dança, outros desenvolvem confiança através do teatro e outros clubes diversos, e estudantes com necessidades especiais descobrem novas formas de se expressarem. Uma prova viva de que a criatividade não é uma simples ferramenta, mas um pilar fundamental para melhorar a aprendizagem e tornar o ensino um espaço mais humano, envolvente e significativo.
*Artigo para ler na íntegra numa próxima edição semanal de O MIRANTE.
