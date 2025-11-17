uma parceria com o Jornal Expresso
17/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-11-2025 20:04

Dois feridos graves após despiste em Coruche

Dois feridos graves após despiste em Coruche
Foto: Florentino Dias
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estrada Nacional 251, no concelho de Coruche, esteve cortada ao trânsito devido à mobilização de vários meios de socorro, incluindo um helicóptero do INEM.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas esta segunda-feira, 17 de Novembro, na sequência do despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 251, em Amoreira de Cima, no concelho de Coruche, disse à Lusa fonte do comando sub-regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.
“As duas vítimas estão em estado grave e foram transportadas para o Hospital de Santarém, uma delas por helicóptero e a outra por ambulância”, adiantou a mesma fonte, explicando que a gravidade do sinistro obrigou à mobilização de vários meios de emergência.
O alerta foi dado às 14:30 e na operação estiveram envolvidos 16 operacionais e sete veículos dos Bombeiros de Mora, Bombeiros Municipais de Coruche, Cruz Vermelha Portuguesa, o helicóptero do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e a GNR.
A Estrada Nacional 251 “esteve cortada desde a hora do acidente até às 16:10”, acrescentou a Protecção Civil, que informou que o trânsito “já foi retomado".
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar