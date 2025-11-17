Dois feridos graves após despiste em Coruche

Estrada Nacional 251, no concelho de Coruche, esteve cortada ao trânsito devido à mobilização de vários meios de socorro, incluindo um helicóptero do INEM.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas esta segunda-feira, 17 de Novembro, na sequência do despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 251, em Amoreira de Cima, no concelho de Coruche, disse à Lusa fonte do comando sub-regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

“As duas vítimas estão em estado grave e foram transportadas para o Hospital de Santarém, uma delas por helicóptero e a outra por ambulância”, adiantou a mesma fonte, explicando que a gravidade do sinistro obrigou à mobilização de vários meios de emergência.

O alerta foi dado às 14:30 e na operação estiveram envolvidos 16 operacionais e sete veículos dos Bombeiros de Mora, Bombeiros Municipais de Coruche, Cruz Vermelha Portuguesa, o helicóptero do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e a GNR.

A Estrada Nacional 251 “esteve cortada desde a hora do acidente até às 16:10”, acrescentou a Protecção Civil, que informou que o trânsito “já foi retomado".