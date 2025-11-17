Fundadora da Mundo em Reboliço, em Abrantes, vai participar em encontro de rede europeia

A sessão que contará com a participação de Filipa Francisco, fundadora da Associação Mundo em Reboliço, e Chris Torch, director artístico e especialista independente em cultura, realizar-se-á no dia 25 de Novembro, entre as 10h00 e as 11h00, em formato online, e marca o início de mais uma edição do encontro promovido pela rede AREA, dedicada à reflexão sobre a criação e participação em territórios rurais. A partir do percurso recente em Arganil, com o projecto BARRO, Chris Torch partilhará aprendizagens sobre proximidade, espaço público e troca transnacional.

Em diálogo com Filipa Francisco, fundadora da Associação Mundo em Reboliço, os dois atravessarão metodologias de mediação e colaboração com associações locais, ligando tradições e práticas contemporâneas, reflectindo sobre o trabalho artístico com e para as comunidades.

A rede AREA – Arts in Rural European Areas, apoia as artes em meios rurais através da criação de intercâmbios de experiências, da investigação de métodos de trabalho, da recolha de dados e recursos, e da promoção da advocacia cultural a nível local, regional, nacional e europeu. De carácter interdisciplinar, a rede integra artistas, criadores, organizadores, decisores políticos e cientistas, incluindo todas as disciplinas artísticas. Sediada na Dinamarca, a AREA teve início como um grupo focal no seio da IETM – Rede Internacional para as Artes e Ciências Contemporâneas.