17/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-11-2025 12:13

Noite de fados com jantar em Alcanhões

Espectáculo é promovido pela Associação Popular de Alcanhões (APA) e junta três vozes de referência no fado

A Associação Popular de Alcanhões (APA) promove uma noite de fados com jantar em que a fadista da terra, Célia Leiria, partilha o palco com os fadistas Mel, que participou no The Voice Portugal em 2015, e João Nunes. As vozes vão ser acompanhadas Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa e João Filipe na viola. O espectáculo e o jantar, no sábado, dia 29, a partir das 20h00, têm o valor de 20€ para sócios da APA e 25€ para não sócios. Para participar nesta noite em que se celebra o fado, a vila do concelho de Santarém e as tradições locais, pode reservar o seu lugar até 20 de Novembro pelo 913 831 942.

