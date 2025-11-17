uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 17-11-2025 07:00

Ourém reforça capacidade de resposta com nova tenda de apoio à Protecção Civil

foto ilustrativa
Equipamento substitui uma estrutura anterior que deixou de reunir condições adequadas de utilização.

O município de Ourém adquiriu uma nova tenda insuflável destinada a reforçar os meios de apoio operacional do Serviço Municipal de Protecção Civil. O equipamento substitui uma estrutura anterior que, devido ao desgaste acumulado, deixou de reunir condições adequadas de utilização. A tenda, com 42 metros quadrados, é resistente a chamas e impermeável, tendo representado um investimento municipal de 15.500 euros.
ste equipamento será utilizado em operações de resposta a emergências e no apoio logístico à instalação de Postos de Comando, bem como em acções de prevenção e acompanhamento de grandes eventos, incluindo peregrinações a Fátima, FeirOurém e outras iniciativas municipais com elevada afluência. A tenda será também mobilizada para acções de sensibilização, simulacros e exercícios promovidos pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.

