Sociedade | 17-11-2025 10:54
Queda de árvore corta estrada na Ribeira de Santarém
foto ilustrativa
A Câmara de Santarém informou que a Estrada da Estação encontra-se cortada nos dois sentidos na Ribeira de Santarém, junto ao cruzamento perto da Ponte D. Luís, devido à queda de uma árvore de grandes dimensões, ocorrida por volta das 6h30, da manhã desta segunda-feira, 17 de novembro.
A Câmara de Santarém informou que a Estrada da Estação encontra-se cortada nos dois sentidos na Ribeira de Santarém, junto ao cruzamento perto da Ponte D. Luís, devido à queda de uma árvore de grandes dimensões, ocorrida por volta das 6h30, da manhã desta segunda-feira, 17 de novembro. A situação obrigou a condionamentos no trânsito na zona.
Segundo a mesma informação, a Protecção Civil Municipal está a proceder aos trabalhos de remoção dos ramos, de forma a restabelecer a circulação, o mais rapidamente possível. A recomendação temporária, até à reabertura da via, é que o acesso entre Almeirim e Santarém seja feito pela Ponte Salgueiro Maia.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Vale Tejo
12-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar