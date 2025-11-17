Queda de árvore corta estrada na Ribeira de Santarém

A Câmara de Santarém informou que a Estrada da Estação encontra-se cortada nos dois sentidos na Ribeira de Santarém, junto ao cruzamento perto da Ponte D. Luís, devido à queda de uma árvore de grandes dimensões, ocorrida por volta das 6h30, da manhã desta segunda-feira, 17 de novembro.

Segundo a mesma informação, a Protecção Civil Municipal está a proceder aos trabalhos de remoção dos ramos, de forma a restabelecer a circulação, o mais rapidamente possível. A recomendação temporária, até à reabertura da via, é que o acesso entre Almeirim e Santarém seja feito pela Ponte Salgueiro Maia.