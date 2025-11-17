Quis sexo com mulher em Alverca e acabou detido pela polícia

Um homem de 44 anos foi detido pela PSP de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, suspeito da prática de um crime de importunação sexual contra uma mulher. Fonte policial confirma que o crime aconteceu na última quarta-feira, 12 de Novembro, e acabou por ser a própria vítima a seguir o suspeito até à sua residência para depois o denunciar na esquadra da PSP.

A patrulha deslocou-se depois ao local onde o suspeito se encontrava e identificou-o. Questionado pelos polícias sobre o que acontecera o homem acabou por assumir a autoria dos factos, não tendo demonstrado qualquer arrependimento, refere a PSP. Acabou constituído arguido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo a lei, o crime de importunação sexual envolve a conduta de importunar outra pessoa, praticando perante ela actos de carácter exibicionista, formulando proposta de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual. É em geral punido com pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias, salvo se pena mais grave não couber por força de disposição especial. Porém, no caso de o ato sexual consistir em cópula, coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou de objectos, a pena ascende até dois anos de prisão, pena que é agravada sempre que a vítima for familiar da vítima ou se esta for uma pessoa particularmente vulnerável.

