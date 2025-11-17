Sociedade | 17-11-2025 10:00
Santarém emite 15 mil ‘vouchers’ para compras de Natal no comércio local
O município informou também que o Reino de Natal em Santarém será inaugurado a 28 de Novembro.
A Câmara de Santarém vai disponibilizar na quadra natalícia que se avizinha 15.000 vouchers, no valor de 10 euros e com custo de aquisição de 5 euros, como incentivo ao comércio local e apoio às famílias. Os vales de compras podem ser adquiridos, a partir de 1 de Dezembro, no Posto de Turismo de Santarém e nas juntas de freguesia aderentes, revelou o município. Os vouchers adquiridos só podem ser utilizados em compras realizadas nos estabelecimentos aderentes, com um período de utilização válido de 1 de Dezembro a 15 de Janeiro.
Entretanto, a Câmara de Santarém informou também que este ano as actividades do programa de animação Reino de Natal em Santarém vão começar mais cedo, “a pensar no comércio local e na dinâmica que desejamos para Santarém”. As iluminações decorativas serão ligadas no dia 21 de Novembro e no dia 28 de Novembro será inaugurado o Reino de Natal no Jardim da Liberdade. A roda gigante será uma das novidades da edição deste ano.
