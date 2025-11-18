uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-11-2025 07:00

Apanhado a traficar haxixe em Vila Franca de Xira

Apanhado a traficar haxixe em Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Ao ser abordado pelos polícias o homem tentou esconder a droga atrás de uma caixa de electricidade.

A PSP deteve, a 7 de Novembro, um homem de 23 anos em Vila Franca de Xira fortemente indiciado por suspeitas de tráfico de estupefacientes e que tinha na sua posse, em casa, 134 doses individuais de haxixe. A detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento preventivo realizada por elementos da Divisão Policial de Vila Franca de Xira. Segundo a PSP, o indivíduo foi abordado na via pública depois dos agentes identificarem comportamentos que indiciavam a prática do crime. No decorrer da intervenção, os polícias verificaram que o suspeito tinha escondido o produto estupefaciente atrás de uma caixa de electricidade, numa tentativa de evitar que fosse encontrado. Durante o interrogatório inicial, o detido revelou possuir mais droga na sua residência. Após diligências e entrega voluntária esse material adicional foi igualmente apreendido pelas autoridades. No total a polícia apreendeu 134 doses individuais de haxixe. O suspeito foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte em Vila Franca de Xira, não sendo ainda conhecidas as medidas de coação que lhe foram aplicadas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar