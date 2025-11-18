uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-11-2025 15:00

Coruche recebe rastreios gratuitos ao cancro da pele e oral

foto ilustrativa
A iniciativa é promovida pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do Grupo de Apoio de Santarém.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro vai promover, no dia 22 de Novembro, rastreios gratuitos ao cancro da pele e da cavidade oral no Centro de Saúde de Coruche, entre as 09h00 e as 18h00.
A acção é dirigida a grupos de risco. No caso do cancro da pele, podem participar pessoas com mais de 50 anos, historial familiar da doença, mais de 50 sinais, pele ou olhos claros, bem como profissionais expostos ao sol de forma continuada.
O rastreio do cancro oral destina-se sobretudo a fumadores com 40 anos ou mais, mas também a utentes com queixas de dor, lesões, alterações de cor ou textura da mucosa oral, ou aumentos de volume anormais na boca ou vias aéreas superiores. Utentes referenciados pelo médico de família podem igualmente inscrever-se.
As inscrições podem ser feitas através dos seguintes contactos: 915 999 901 ou 243 332 643.
