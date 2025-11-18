Número de suspeitos de crimes sexuais detidos pela Polícia Judiciária nos primeiros 10 meses do ano ascende aos 269.

Detidos por crimes sexuais em 2025 já são mais do que em todo o ano passado

Nos primeiros 10 meses de 2025 foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) 269 suspeitos de crimes sexuais, mais do que em todo o ano de 2024, quando foram detidos 251, revelou esta terça-feira, 18 de Novembro, o director da instituição.

Em causa estão especialmente os crimes de coacção sexual, violação, abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependentes, actos sexuais com adolescentes e pornografia infantil, precisou Luís Neves, na abertura da conferência "Crimes sexuais: construir a mudança", que decorre hoje na sede da PJ, em Lisboa.

Numa intervenção em que por diversas vezes sublinhou a importância da cooperação entre as diversas forças policiais e outras entidades, como hospitais, no combate à criminalidade sexual, o director da PJ destacou ainda o aumento do número de ativações, neste âmbito, dos serviços de prevenção da Diretoria do Norte e em Lisboa da instituição que lidera.

Segundo Luís Neves, enquanto em todo o ano de 2024 foram registadas na Diretoria do Norte 89 ativações e em Lisboa 608, em 2025 foram já atingidas, respetivamente, 86 e 594 situações.

"Destaco estes números, que são absolutamente impressionantes e que representam uma efectiva capacidade de prevenção e repressão criminal, essencialmente graças às instituições aqui presentes", afirmou.