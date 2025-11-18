uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-11-2025 13:24

Detidos por crimes sexuais em 2025 já são mais do que em todo o ano passado

Detidos por crimes sexuais em 2025 já são mais do que em todo o ano passado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Número de suspeitos de crimes sexuais detidos pela Polícia Judiciária nos primeiros 10 meses do ano ascende aos 269.

Nos primeiros 10 meses de 2025 foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) 269 suspeitos de crimes sexuais, mais do que em todo o ano de 2024, quando foram detidos 251, revelou esta terça-feira, 18 de Novembro, o director da instituição.
Em causa estão especialmente os crimes de coacção sexual, violação, abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependentes, actos sexuais com adolescentes e pornografia infantil, precisou Luís Neves, na abertura da conferência "Crimes sexuais: construir a mudança", que decorre hoje na sede da PJ, em Lisboa.
Numa intervenção em que por diversas vezes sublinhou a importância da cooperação entre as diversas forças policiais e outras entidades, como hospitais, no combate à criminalidade sexual, o director da PJ destacou ainda o aumento do número de ativações, neste âmbito, dos serviços de prevenção da Diretoria do Norte e em Lisboa da instituição que lidera.
Segundo Luís Neves, enquanto em todo o ano de 2024 foram registadas na Diretoria do Norte 89 ativações e em Lisboa 608, em 2025 foram já atingidas, respetivamente, 86 e 594 situações.
"Destaco estes números, que são absolutamente impressionantes e que representam uma efectiva capacidade de prevenção e repressão criminal, essencialmente graças às instituições aqui presentes", afirmou.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar