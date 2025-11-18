uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-11-2025 10:00

Dezenas de crianças participaram em encontro regional de hóquei em patins

FOTOS - DR
Santa Cita, no concelho de Tomar, acolheu o 4º Encontro Regional de Bambis e Benjamins.

O Pavilhão José Manuel Barroca da Cunha, em Santa Cita, concelho de Tomar, recebeu no sábado, 15 de Novembro, o 4º Encontro Regional de Bambis e Benjamins de Hóquei em Patins. A iniciativa, integrada no programa oficial dos Encontros Regionais organizados pelas Associações de Patinagem de Leiria e Ribatejo, proporcionou uma manhã marcada pela alegria, entusiasmo e descoberta. Sem carácter competitivo, o encontro teve como principal objectivo oferecer experiências positivas aos mais pequenos, aproximá-los da modalidade e criar laços duradouros com o hóquei.
Ao longo dos últimos quatro anos, a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita tem apostado na revitalização da modalidade, investindo na formação, acompanhamento técnico e condições adequadas para que qualquer criança possa experimentar o hóquei em patins de forma segura e motivadora. O clube destaca-se não só pela capacidade de captar novos atletas, mas também pelo trabalho educativo e de transmissão de valores que considera essencial no desenvolvimento dos mais jovens.
