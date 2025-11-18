uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-11-2025 10:52

EN 114 entre Ribeira de Santarém e Santarém cortada nos dois sentidos

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém anunciou que a Estrada Nacional (EN) 114 vai estar cortada, em ambos os sentidos, a partir das 10h00, de terça-feira, 18 de Novembro, entre a Ribeira de Santarém e Santarém, de forma a proceder-se à avaliação do estado de várias árvores, cuja estabilidade apresenta dúvidas. A intervenção é efetuada pela Infraestruturas de Portugal, em colaboração com o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santarém.
O trânsito já estava interdito, no sentido ascendente, devido a obras de sustentação de um talude, que vão durar cerca de um ano.
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Santarém recomenda que a ligação entre as duas margens do Tejo se realize, preferencialmente, pela Ponte Salgueiro Maia, embora a ligação entre a ponte D. Luís e Santarém possa ser feita pela Estrada da Estação (EN 365), já reaberta, após interdição por queda de uma árvore. A mesma fonte informa que, assim que possível, dará informação da hora e data de previsão de reabertura da estrada.
