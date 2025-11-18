GNR deteve 44 pessoas na Golegã durante três dias de fiscalização rodoviária

A Guarda Nacional Republicana (GNR) através da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), em conjunto com o Comando Territorial de Santarém, realizou nos dias 11, 15 e 16 de Novembro acções de fiscalização rodoviária com especial foco para a condução sob o efeito de álcool, nas principais vias de acesso à Golegã, durante a Feira Nacional do Cavalo.

Durante as operações realizadas foram fiscalizados 1635 condutores, tendo sido submetidos ao teste de pesquisa de álcool no sangue, onde foram detectados 140 condutores com excesso de álcool, dos quais 40 apresentavam uma taxa de alcoolemia no sangue (TAS) superior a 1,2 g/l. Desta actividade operacional resultaram 44 detidos, sendo que 40 por condução de veículo sob efeito de álcool, três por falta de habilitação legal para conduzir e um por crime de desobediência. A GNR juntamente com a UNT, reforçam o seu compromisso com a segurança rodoviária, o combate aos comportamentos de risco e a preservação da vida humana nas estradas.