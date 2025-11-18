Parque dos Sonhos na Chamusca com orçamento mais reduzido mas a mesma animação

De 12 a 21 de Dezembro, a Chamusca volta a transformar-se num cenário mágico com o regresso do Parque dos Sonhos de Natal, o maior Parque Temático de Natal do Ribatejo. O evento, promovido pelo município da Chamusca, abre as portas na sexta-feira, 12 de Dezembro, no parque municipal, “um espaço onde a natureza se alia à fantasia para criar momentos verdadeiramente inesquecíveis”, refere a autarquia em comunicado. Com um orçamento mais reduzido comparativamente com os últimos anos, e menos dias de actividades, o município garante a mesma dignidade e animação ao evento. “Mais do que um parque temático, o Parque dos Sonhos é uma experiência completa, onde o espírito natalício se revela em cada detalhe”, lê-se na nota.

As crianças vão poder disfrutar de atracções como a pista de gelo, o comboio de Natal, a roda dos sonhos, os carrosséis, o tradicional Mercadinho de Natal e a casinha do Pai Natal, onde o “velhinho das barbas brancas” acolhe desejos, cartas e muitos sorrisos. A programação é ainda enriquecida por animação de rua, com desfiles, espectáculos e personagens mágicas, bem como por uma iluminação natalícia que envolve todo o espaço num autêntico cenário de fantasia, proporcionando momentos inesquecíveis a toda a família.

Ao anoitecer, o parque municipal, um dos jardins mais bonitos da região, transforma-se num cenário inteiramente novo, iluminado por um espectáculo de luz que lhe confere uma atmosfera “mágica”. Os trilhos luminosos, as árvores e os reflexos dourados criam um percurso envolvente, “ideal para momentos que ficam para a vida”. A topografia em declive acrescenta profundidade à experiência, permitindo diferentes perspectivas e níveis de descoberta. “A cada passo, surgem novos recantos e detalhes que renovam o encanto do Natal, convidando os visitantes a deixarem-se levar por um ambiente onde a fantasia se revela em cada olhar”, conclui o comunicado.