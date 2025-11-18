uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-11-2025 18:00

Protesto de munícipe deixa obra parada em Torres Novas

Protesto de munícipe deixa obra parada em Torres Novas
Obras na Estrada da Azulada, Torres Novas, foram suspensas após reclamação de cidadão - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Trabalhadores e máquinas foram impedidas de dar início à empreitada de beneficiação da Estrada da Azulada. Cidadão alega ser dono de parte do percurso que a Câmara de Torres Novas quer alcatroar.

O arranque da tão aguardada obra de beneficiação da Estrada da Azulada, entre Beselga de Cima e Fungalvaz, no concelho de Torres Novas, previsto para segunda-feira, 10 de Novembro, foi suspenso devido ao protesto de um cidadão que alega ser proprietário de uma parte do percurso. Os trabalhadores da empresa à qual a Câmara de Torres Novas adjudicou a empreitada foram para o local mas viram-se impedidos de trabalhar depois de um veículo ter sido estacionado na estrada de modo a travar o avanço das máquinas. A informação foi dada a O MIRANTE pelo presidente da Junta de Freguesia de Assentiz, João Oliveira.
Segundo o autarca, esta era uma intervenção há muito esperada pela população por se tratar de uma estrada, em terra batida, que liga duas localidades do concelho e que estava “muito danificada”. Ao longo dos anos têm sido feitas intervenções pontuais de melhoramento, mas nada que se compare a esta intervenção que inclui o alcatroamento do percurso. Também nessas obras, vinca, tem sido recorrente o protesto do cidadão que alega ser dono de parte do terreno, na zona da cascata da Azulada, tendo para isso, “colocado um marco em cimento” a assinalar a sua propriedade.
“A câmara tem um projecto aprovado e a empresa está aqui para fazer o trabalho e não pode”, lamenta João Oliveira. O MIRANTE contactou o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, que disse estar a acompanhar a situação, remetendo esclarecimentos para momento posterior, o que não foi possível até à data de fecho desta edição.
O anterior executivo da Câmara de Torres Novas aprovou no início deste ano a minuta de contrato e adjudicação da empreitada de beneficiação da Rede Viária Municipal à empresa Civibérica - Obras Civis, S.A., pelo valor global de 1,1 milhão de euros (mais IVA) e prazo de execução de 180 dias. Entre as beneficiações previstas, que resultam de um levantamento de necessidades de intervenção, está a Estrada da Azulada.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar