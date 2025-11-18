uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-11-2025 07:00

PSP regista 23 infrações e detém um condutor em operação rodoviária na EN10 em Alverca

camioes estrada transporte
foto ilustrativa
Camiões com excesso de carga foram a maior infracção detectada pelos agentes na mega-operação de trânsito.

Uma operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizada na quinta-feira, 13 de Novembro, na Estrada Nacional 10 em Alverca do Ribatejo, resultou na elaboração de 23 autos de contraordenação e na detenção de um condutor por desobediência à sinalização vertical. A acção, focada na fiscalização rodoviária e prevenção de acidentes, incidiu sobretudo sobre veículos pesados em circulação.
Ao todo, segundo a PSP, foram fiscalizadas 96 viaturas, das quais vinte foram detectadas com excesso de carga, a infração mais recorrente nesta operação. No balanço final, a PSP revelou que foram levantados 17 autos por excesso de peso, demonstrando, segundo a força policial, “uma elevada taxa de incumprimento” por parte dos condutores. Além destas infrações, foi ainda registado um auto por falta de inspeção periódica obrigatória, um por uso de telemóvel ao volante e outro por alteração de características do veículo. A PSP autuou igualmente condutores por falta de autorização especial de circulação, circulação com um vidro partido e por desrespeito da sinalização vertical, este último resultando na detenção do infractor.
Em comunicado, a PSP sublinhou que o objectivo da operação da EN10 passou por melhorar a segurança rodoviária e fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito, com especial incidência no controlo e fiscalização de veículos pesados. A polícia reforça que acções deste género são “cruciais para promover hábitos de condução mais seguros” e garantir o cumprimento das leis de trânsito, contribuindo para a segurança e bem-estar de todos os utentes da via.

