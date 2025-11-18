Rancho de Torres Novas com sede degradada deixa de ter condições para ensaiar 

O Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios e iniciativas para angariação de fundos no edifício-sede por motivos de segurança, depois de mais uma vez terem ocorrido infiltrações por causa da chuva e desabado pedaços do tecto falso por onde terá entrado uma cobra com cerca de dois metros. “Temos crianças no grupo, havia medo que algo acontecesse. Não podemos continuar a ensaiar naquelas condições”, diz a O MIRANTE o presidente da colectividade, Nelson Campos, sublinhando que o edifício há muito que deixou de ter as condições mínimas de segurança e dignidade de grupo que representa Torres Novas pelo país e além-fronteiras.

Segundo Nelson Campos, aquela sede, cedida pela Câmara de Torres Novas, nunca foi alvo de uma intervenção de fundo à excepção de pequenas reparações no telhado que foram manifestamente insuficientes para resolver o problema com as infiltrações de água, que estão a apodrecer o edifício e a permitir a entrada de insectos, répteis e roedores que põem em causa a saúde dos elementos. Sem outra alternativa de momento, além de suspender os ensaios, o que prejudica o grupo que tem actuações agendadas, a direcção decidiu começar a meter em caixotes de cartão o espólio da colectividade, fundada em 1958, para o salvaguardar e preparar a saída do edifício.

No anterior mandato autárquico, o executivo presidido por Pedro Ferreira, reconheceu as “perigosas condições de segurança do edifício e elegeu como prioridade a necessidade da colectividade abandonar as instalações” para que fosse alvo de uma intervenção. No entanto, lamenta o dirigente, nenhuma alternativa que correspondesse às necessidades do rancho foi apresentada. Por esse motivo decidiu endereçar um email ao novo executivo municipal presidido por José Trincão Marques a explicar a situação e a pedir uma “solução temporária, digna e adequada para a instalação do Rancho Folclórico de Torres Novas”.

Contactado por O MIRANTE José Trincão Marques, que iniciou funções no início de Novembro, afirmou já ter entrado em contacto com o dirigente do rancho, com o qual irá reunir em breve para melhor se inteirar da situação e ser pensada uma solução.