uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-11-2025 07:00

Rancho de Torres Novas com sede degradada deixa de ter condições para ensaiar 

Rancho de Torres Novas com sede degradada deixa de ter condições para ensaiar 
Nelson Campos, da direcção do Rancho Folclórico de Torres Novas, suspendeu ensaios devido à falta de segurança no edifício - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Direcção do Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios devido ao estado de degradação estrutural do edifício que compromete a segurança dos elementos. Colectividade, que pede há anos uma intervenção estrutural no imóvel, teme não conseguir assegurar a sua sobrevivência.

O Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios e iniciativas para angariação de fundos no edifício-sede por motivos de segurança, depois de mais uma vez terem ocorrido infiltrações por causa da chuva e desabado pedaços do tecto falso por onde terá entrado uma cobra com cerca de dois metros. “Temos crianças no grupo, havia medo que algo acontecesse. Não podemos continuar a ensaiar naquelas condições”, diz a O MIRANTE o presidente da colectividade, Nelson Campos, sublinhando que o edifício há muito que deixou de ter as condições mínimas de segurança e dignidade de grupo que representa Torres Novas pelo país e além-fronteiras.
Segundo Nelson Campos, aquela sede, cedida pela Câmara de Torres Novas, nunca foi alvo de uma intervenção de fundo à excepção de pequenas reparações no telhado que foram manifestamente insuficientes para resolver o problema com as infiltrações de água, que estão a apodrecer o edifício e a permitir a entrada de insectos, répteis e roedores que põem em causa a saúde dos elementos. Sem outra alternativa de momento, além de suspender os ensaios, o que prejudica o grupo que tem actuações agendadas, a direcção decidiu começar a meter em caixotes de cartão o espólio da colectividade, fundada em 1958, para o salvaguardar e preparar a saída do edifício.
No anterior mandato autárquico, o executivo presidido por Pedro Ferreira, reconheceu as “perigosas condições de segurança do edifício e elegeu como prioridade a necessidade da colectividade abandonar as instalações” para que fosse alvo de uma intervenção. No entanto, lamenta o dirigente, nenhuma alternativa que correspondesse às necessidades do rancho foi apresentada. Por esse motivo decidiu endereçar um email ao novo executivo municipal presidido por José Trincão Marques a explicar a situação e a pedir uma “solução temporária, digna e adequada para a instalação do Rancho Folclórico de Torres Novas”.
Contactado por O MIRANTE José Trincão Marques, que iniciou funções no início de Novembro, afirmou já ter entrado em contacto com o dirigente do rancho, com o qual irá reunir em breve para melhor se inteirar da situação e ser pensada uma solução.

Cobra com cerca de dois metros entrou pelo tecto falso da colectividade que está danificado por causa de infiltrações - foto O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar