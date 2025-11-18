Rancho de Torres Novas com sede degradada deixa de ter condições para ensaiar
Direcção do Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios devido ao estado de degradação estrutural do edifício que compromete a segurança dos elementos. Colectividade, que pede há anos uma intervenção estrutural no imóvel, teme não conseguir assegurar a sua sobrevivência.
O Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios e iniciativas para angariação de fundos no edifício-sede por motivos de segurança, depois de mais uma vez terem ocorrido infiltrações por causa da chuva e desabado pedaços do tecto falso por onde terá entrado uma cobra com cerca de dois metros. “Temos crianças no grupo, havia medo que algo acontecesse. Não podemos continuar a ensaiar naquelas condições”, diz a O MIRANTE o presidente da colectividade, Nelson Campos, sublinhando que o edifício há muito que deixou de ter as condições mínimas de segurança e dignidade de grupo que representa Torres Novas pelo país e além-fronteiras.
Segundo Nelson Campos, aquela sede, cedida pela Câmara de Torres Novas, nunca foi alvo de uma intervenção de fundo à excepção de pequenas reparações no telhado que foram manifestamente insuficientes para resolver o problema com as infiltrações de água, que estão a apodrecer o edifício e a permitir a entrada de insectos, répteis e roedores que põem em causa a saúde dos elementos. Sem outra alternativa de momento, além de suspender os ensaios, o que prejudica o grupo que tem actuações agendadas, a direcção decidiu começar a meter em caixotes de cartão o espólio da colectividade, fundada em 1958, para o salvaguardar e preparar a saída do edifício.
No anterior mandato autárquico, o executivo presidido por Pedro Ferreira, reconheceu as “perigosas condições de segurança do edifício e elegeu como prioridade a necessidade da colectividade abandonar as instalações” para que fosse alvo de uma intervenção. No entanto, lamenta o dirigente, nenhuma alternativa que correspondesse às necessidades do rancho foi apresentada. Por esse motivo decidiu endereçar um email ao novo executivo municipal presidido por José Trincão Marques a explicar a situação e a pedir uma “solução temporária, digna e adequada para a instalação do Rancho Folclórico de Torres Novas”.
Contactado por O MIRANTE José Trincão Marques, que iniciou funções no início de Novembro, afirmou já ter entrado em contacto com o dirigente do rancho, com o qual irá reunir em breve para melhor se inteirar da situação e ser pensada uma solução.