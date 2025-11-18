Sociedade | 18-11-2025 18:00
Recolha de sangue na Secundária do Forte da Casa
A Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou para 20 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00, uma recolha de sangue e de potenciais dadores de medula óssea.
A campanha conta com a colaboração de professores e alunos e o apoio na divulgação da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa. A acção está aberta a todos que, mesmo não pertencendo à comunidade escolar, estejam disponíveis para dar sangue.
