18/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-11-2025 12:13

Recolha de sangue nos Bombeiros de Pernes

Recolha de sangue nos Bombeiros de Pernes
O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai organizar mais uma campanha de recolha de sangue, agendada para domingo, 23 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00, no quartel da corporação. A organização apela à participação, referindo que “esta é a única forma de possibilitar o tratamento a inúmeros doentes ou acidentados, e desta forma ajudar a salvar vidas”.
