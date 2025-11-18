Sociedade | 18-11-2025 12:13
Recolha de sangue nos Bombeiros de Pernes
O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai organizar mais uma campanha de recolha de sangue, agendada para domingo, 23 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00, no quartel da corporação.
O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai organizar mais uma campanha de recolha de sangue, agendada para domingo, 23 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00, no quartel da corporação. A organização apela à participação, referindo que “esta é a única forma de possibilitar o tratamento a inúmeros doentes ou acidentados, e desta forma ajudar a salvar vidas”.
