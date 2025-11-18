uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-11-2025 12:04

Rua do Rone na Chamusca reabre ao trânsito após obras de estabilização

Rua do Rone na Chamusca reabre ao trânsito após obras de estabilização
Após um período de encerramento devido a problemas estruturais, a Rua do Rone, na Chamusca, foi reaberta ao trânsito.

A Rua do Rone na Chamusca foi reaberta ao trânsito na segunda-feira, 17 de Novembro, após um período de encerramento motivado pela movimentação de terras, pelo deslizamento do talude e pelos danos estruturais provocados pelas intensas chuvadas registadas em Março deste ano. A intervenção realizada teve como objectivos principais a estabilização das condições de segurança da via e a prevenção de futuras ocorrências.
Os trabalhos incluíram a estabilização do talude, a repavimentação integral da via, a melhoria dos sistemas de drenagem a montante, a reabilitação da linha de água e a instalação de novas passagens hidráulicas, assegurando o adequado encaminhamento das águas pluviais e reforçando a segurança da circulação rodoviária.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, a reabertura da Rua do Rone representa o culminar de uma intervenção complexa, necessária para garantir a segurança de quem circula nesta zona. Os trabalhos efectuados reforçam a estabilidade do talude e melhoram significativamente a drenagem, reduzindo o risco de futuras ocorrências semelhantes. “Estas obras foram essenciais para garantir a estabilidade da encosta e a reposição das condições de mobilidade e segurança nesta via municipal”, refere em comunicado. “A Câmara Municipal da Chamusca reafirma o seu compromisso em assegurar a manutenção e melhoria contínua das infraestruturas do concelho, garantindo a segurança e a adequada circulação nas vias municipais”, conclui a nota de imprensa.
