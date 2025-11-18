uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-11-2025 21:00

Tragédia em lar ilegal de Tomar acaba com morte de idosa de 93 anos presa num elevador

Idosa de 93 anos morreu num elevador monta-cargas num lar ilegal em Tomar - foto DR
Mulher de 93 anos caiu desamparada num elevador monta-cargas e foi esmagada pela viga do piso superior. Plataforma não tinha protecção adequada. O lar, onde a vítima residia há vários anos, é ilegal e localiza-se em Encosta das Maias.

Uma idosa com 93 anos perdeu a vida de forma trágica após ficar presa num elevador num lar ilegal no concelho de Tomar. O episódio ocorreu dia 7 de Novembro, no lar Villa das Maias, localizado na localidade de Encosta das Maias. O lar, que funciona de forma ilegal, já recebeu vários avisos da Segurança Social e existem inclusive processos a decorrer em tribunal, segundo apurou O MIRANTE.
A tragédia aconteceu após a hora de almoço. A vítima, que estava numa cadeira de rodas, foi almoçar e depois da refeição começou a dirigir-se para o seu quarto para descansar. Aproximou-se do elevador de monta-cargas, destinado exclusivamente ao transporte de mercadorias. Subitamente, a vítima caiu desamparada e foi esmagada pela viga do piso superior quando o elevador subiu. Ao que se sabe, a plataforma possuía caixa de protecção apenas em três dos quatro lados, sendo que a cadeira de rodas acabou por tombar precisamente para o lado que não tinha qualquer protecção.
O alerta para a ocorrência foi dado às 14h09, mobilizando os Bombeiros do Munícipio de Tomar, que receberam informação de que duas idosas estavam presas no elevador. Só à chegada ao local, as equipas de socorro se aperceberam da gravidade da situação. Dentro do monta-cargas encontrava-se outra utente em cadeira de rodas, que não testemunhou o acidente por estar de costas para a vítima. Foi retirada pelos bombeiros de forma a não ver o corpo.
O médico do lar confirmou o óbito no local e o corpo da idosa de 93 anos foi transportado para autópsia. A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou o caso ao Ministério Público, que deverá agora investigar as circunstâncias em que a idosa foi colocada no equipamento e quem accionou o botão de subida.

