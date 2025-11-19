Sociedade | 19-11-2025 16:17
Detido em Azambuja por posse de arma proibida
Indivíduo de 21 anos estava na posse de uma catana quando os militares da GNR o abordaram na sequência de desacatos.
Um homem de 21 anos foi detido no domingo, 16 de Novembro, por posse de arma proibida, no concelho de Azambuja, informou através de comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR).
As diligências policiais que culminaram na detenção do indivíduo e da arma, uma catana, ocorreram na sequência de uma denúncia de altercação e a danos em veículo. O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar