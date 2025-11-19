Detido em Azambuja por posse de arma proibida

Indivíduo de 21 anos estava na posse de uma catana quando os militares da GNR o abordaram na sequência de desacatos.

Um homem de 21 anos foi detido no domingo, 16 de Novembro, por posse de arma proibida, no concelho de Azambuja, informou através de comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR).

As diligências policiais que culminaram na detenção do indivíduo e da arma, uma catana, ocorreram na sequência de uma denúncia de altercação e a danos em veículo. O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.