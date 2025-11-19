uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-11-2025 11:26

Homem detido por furto e com passaporte falso em Abrantes fica em prisão preventiva

PSP de Abrantes deteve um homem em situação ilegal no país e na posse de passaporte falso.

Um homem de 54 anos, detido por furto pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Abrantes e que se encontrava em situação ilegal no país e na posse de passaporte falso, ficou em prisão preventiva, informou o comando de Santarém daquela força policial. Em comunicado, a PSP adianta que a detenção ocorreu no dia 12 de Novembro, na sequência de diligências relacionadas com um furto, durante as quais foram apreendidos passaportes falsos pertencentes ao suspeito, à mulher e a um dos filhos.
Segundo a PSP, o homem estava em situação irregular em território nacional, tendo sido presente à autoridade judiciária, que aplicou a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa. A mulher, de 22 anos, também em situação ilegal em Portugal, foi igualmente detida e, após ser ouvida pela autoridade judiciária, foi determinada a sua condução a um Centro de Instalação Temporária. Os dois filhos do casal, com oito meses e três anos, não estavam registados em qualquer país e não tinham qualquer documento de identificação, tendo sido encaminhados para um centro de acolhimento.
