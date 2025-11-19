uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-11-2025 17:58

Morreu Manuel da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira

Morreu Manuel da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Manuel Maria da Rosa faleceu aos 86 anos. Foi presidente da Junta de Freguesia da Parreira entre 2000 e 2005.

Manuel Anastácio Maria da Rosa, ex-presidente da Junta de Freguesia da Parreira, no concelho da Chamusca, faleceu aos 86 anos. A União de Freguesias de Parreira e Chouto manifestou o seu pesar pelo falecimento do ex-autarca. “Manuel Anastácio deixou à freguesia um legado notável, marcado pela sua dedicação e compromisso com a sua terra”, lê-se num comunicado da autarquia, que acrescenta ter decretado dois dias de luto na freguesia, a cumprir nos dias 19 e 20 de Novembro, com a colocação das bandeiras a meia-haste nos edifícios da Junta de Freguesia da Parreira e da Junta de Freguesia do Chouto.
A missa de corpo presente realiza-se na Igreja da Parreira, na quinta-feira, 20 de Novembro, pelas 11h00, seguindo a seguir para o cemitério local.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar