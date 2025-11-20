uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-11-2025 12:49

Apanhado pela GNR a furtar casa em Alenquer

Suspeito de 43 anos foi detido em flagrante delito.

A GNR deteve um homem de 43 anos por furto em residência, no concelho de Alenquer.
Após uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local e desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e intercetar o suspeito no interior da habitação. O suspeito foi detido em flagrante delito e o material furtado foi recuperado, designadamente um relógio de parede e diverso equipamento electrónico.
O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.
