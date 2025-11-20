Bebé nasce na A1 em ambulância dos Bombeiros de Caxarias

O destino final era o Hospital de Leiria mas a indisponibilidade da VMER obrigou os bombeiros a fazer o transporte no sentido contrário. Mavi acabou por nascer na saída da A1 de Torres Novas.

Mavi nasceu na terça-feira, 18 de Novembro, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Caxarias, do concelho de Ourém, na saída da A1, em Torres Novas. A mãe, residente em Caxarias, tinha sido encaminhada para a maternidade do Hospital de Leiria, mas após avaliação dos bombeiros, de que o parto estava em iminência, foi solicitada ajuda diferenciada ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que obrigou a uma alteração no trajecto, fazendo a ambulância ir no sentido contrário ao seu destino final.

“A VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Leiria estava ocupada numa outra ocorrência e, por isso, foi mobilizada a VMER de Santarém para vir ao nosso encontro, que aconteceu em Torres Novas”, explica a O MIRANTE o comandante daquela corporação, Nuno Mendes. Essa decisão, do CODU, acabou por acrescentar tempo de viagem à ocorrência que sempre teve como destino final o Hospital de Leiria até porque, explica, a maternidade do Hospital de Santarém encerrava às 20h30.

“Foi tudo muito rápido. Às 19h36 estávamos a sair de casa da grávida e às 20h08 encontrámo-nos com a VMER de Santarém”, acrescenta o comandante que considera que a actuação do CODU e a decisão de ir para o Hospital de Leiria foi acertada. “Santarém já iria estar fechado”, vinca.