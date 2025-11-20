Do abandono à adopção: o trabalho diário do Canil Municipal de Abrantes

O Canil Municipal de Abrantes assume um papel central no acolhimento, tratamento e promoção da adopção de cães e gatos no concelho e também dos vizinhos Sardoal e Constância. Com gestão directa do município desde 2020, o espaço é mais do que uma infraestrutura: é um ponto de ligação entre animais abandonados e famílias responsáveis, apoiado por uma equipa dedicada e apaixonada pelos animais. A rotina começa cedo. Das 8h00 às 19h00, cinco assistentes operacionais e uma prestadora de serviço trabalham em dois turnos, cuidando da higiene das boxes, da alimentação e do bem-estar dos animais. A equipa responde ainda a telefonemas de cidadãos e polícia, organiza visitas e desloca-se pelo concelho para recolher animais abandonados: “Abrantes, Sardoal e Constância representam uma área vasta e muitas vezes uma única recolha pode ocupar quase toda a manhã”, explica Luísa Espadinha, chefe da Divisão do Ambiente.

A equipa trabalha em estreita colaboração com a enfermeira veterinária Katya Freire e a direcção técnica de Inês Grilo, garantindo que cada animal recebe tratamento adequado e acompanhamento médico sempre que necessário. Nos últimos anos, o canil tem registado melhorias significativas: foram construídas boxes exteriores com pisos inclinados para facilitar a higienização, áreas de recreio com equipamentos para exercício físico e agora conta com uma sala de cirurgia que permite esterilizações no próprio local e uma ambulância adaptada, essencial para recolha de animais feridos ou abandonados, garantindo transporte seguro tanto para os profissionais como para os animais.

A enfermeira veterinária Katya Freire destaca que o canil procura não apenas acolher animais, mas também preparar a sua integração em novos lares. Explica que “o CRO é um local de passagem, queremos que os animais saiam daqui para um sítio onde sejam bem tratados. A nossa equipa acompanha cada processo de adopção com cuidado, avaliando o perfil do adoptante e garantindo que os animais se integram de forma adequada”, explicou a O MIRANTE. A socialização é uma prioridade. Passeios com voluntários, actividades escolares, participação em feiras e eventos comunitários permitem que os animais se habituem ao contacto humano, melhorem o bem-estar dos animais e aumentem as hipóteses de adopção. “Queremos que saiam daqui para um lar seguro, onde sejam tratados com amor e respeito. O nosso objectivo não é apenas reduzir o número de animais no canil, mas garantir o seu bem-estar a longo prazo”, afirma Luísa Espadinha.

A promoção da adopção responsável é uma das prioridades do canil, por isso, campanhas como a caminhada de Natal “Adopte um amigo para a vida”, realizada no centro histórico de Abrantes, permitem a interacção entre população e animais despertando o interesse por adopções conscientes. O Canil Municipal de Abrantes demonstra, assim, que a dedicação da equipa e a colaboração com a comunidade são fundamentais para transformar a vida de animais abandonados, promovendo uma cultura de responsabilidade e respeito pelos animais no concelho.