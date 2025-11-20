uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-11-2025 15:00

Docentes de Samora e Benavente reforçam importância do brincar nas escolas com visita a Torres Vedras

Visita de trabalho a duas escolas de Torres Vedras insere-se numa iniciativa do projecto “Laboratório do Brincar” que inspira professores e técnicos dos agrupamentos de Benavente e Samora Correia.

O Município de Benavente aprofundou, na última semana, o projecto “Laboratório do Brincar” com uma visita técnica a duas escolas de Torres Vedras, numa iniciativa que envolveu docentes e representantes dos Agrupamentos de Escolas de Benavente e de Samora Correia e que teve como objectivo conhecer boas práticas no âmbito da Rede de Cidades Educadoras.

A visita ocorreu no dia 14 de Novembro e abrangeu duas escolas com valências de pré-escolar e 1.º ciclo, nas freguesias de São Pedro da Cadeira e do Ramalhal, onde os participantes puderam observar dinâmicas que colocam o acto de brincar no centro da rotina educativa. Segundo o município, o encontro revelou-se “um dia pleno de boas experiências”, reforçando a convicção de que o brincar assume um papel estruturante no desenvolvimento pedagógico das crianças.

O projecto “Laboratório do Brincar” tem vindo a ser desenvolvido pelo Município de Benavente, sobretudo junto das escolas do 1.º ciclo, enquadrando-se no grupo de trabalho dedicado ao brincar no seio da Rede de Cidades Educadoras.

