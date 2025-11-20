Sociedade | 20-11-2025 12:47
Idosa encontrada em paragem cardiorrespiratória na sua casa em Carvalhos de Figueiredo
Alerta foi dado por vizinhos da idosa. Vítima acabou por falecer no Hospital Nossa Senhora da Graça.
Uma idosa foi encontrada em paragem cardiorrespiratória dentro da sua casa em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. O alerta para a ocorrência foi dado às 8h37 de quinta-feira, 20 de Novembro, depois de alguns vizinhos estranharem a ausência da idosa que morava sozinha.
Para a ocorrência foram mobilizados os Bombeiros do Município de Tomar, que deslocaram para o local três viaturas e sete operacionais, numa tentativa rápida de reverter a situação crítica. A vítima foi assistida e transportada de imediato para o Hospital Nossa Senhora da Graça. Apesar de todos os esforços das equipas médicas e de emergência, a idosa acabou por não resistir. Tudo indica que tenha sido vítima de uma doença súbita. A Polícia de Segurança Pública esteve igualmente no local e assumiu os procedimentos habituais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar