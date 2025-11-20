uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-11-2025 12:47

Idosa encontrada em paragem cardiorrespiratória na sua casa em Carvalhos de Figueiredo

Ambulância INEM
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Alerta foi dado por vizinhos da idosa. Vítima acabou por falecer no Hospital Nossa Senhora da Graça.

Uma idosa foi encontrada em paragem cardiorrespiratória dentro da sua casa em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. O alerta para a ocorrência foi dado às 8h37 de quinta-feira, 20 de Novembro, depois de alguns vizinhos estranharem a ausência da idosa que morava sozinha.
Para a ocorrência foram mobilizados os Bombeiros do Município de Tomar, que deslocaram para o local três viaturas e sete operacionais, numa tentativa rápida de reverter a situação crítica. A vítima foi assistida e transportada de imediato para o Hospital Nossa Senhora da Graça. Apesar de todos os esforços das equipas médicas e de emergência, a idosa acabou por não resistir. Tudo indica que tenha sido vítima de uma doença súbita. A Polícia de Segurança Pública esteve igualmente no local e assumiu os procedimentos habituais.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar