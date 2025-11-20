Idosa encontrada em paragem cardiorrespiratória na sua casa em Carvalhos de Figueiredo

Uma idosa foi encontrada em paragem cardiorrespiratória dentro da sua casa em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. O alerta para a ocorrência foi dado às 8h37 de quinta-feira, 20 de Novembro, depois de alguns vizinhos estranharem a ausência da idosa que morava sozinha.

Para a ocorrência foram mobilizados os Bombeiros do Município de Tomar, que deslocaram para o local três viaturas e sete operacionais, numa tentativa rápida de reverter a situação crítica. A vítima foi assistida e transportada de imediato para o Hospital Nossa Senhora da Graça. Apesar de todos os esforços das equipas médicas e de emergência, a idosa acabou por não resistir. Tudo indica que tenha sido vítima de uma doença súbita. A Polícia de Segurança Pública esteve igualmente no local e assumiu os procedimentos habituais.