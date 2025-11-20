Sociedade | 20-11-2025 13:42
Piscinas em Vialonga avançam para concurso público
Depois de mais de uma década das prometidas piscinas municipais em Vialonga o concurso público para a obra vai ser submetido à reunião de Câmara de Vila Franca de Xira da próxima segunda-feira, 24 de Novembro.
A proposta de lançamento do concurso da empreitada de obra pública para a construção da Piscina Municipal de Vialonga vai ser apresentada para deliberação em reunião de Câmara de Vila Franca de Xira na próxima segunda-feira.
O novo equipamento desportivo será implantado junto ao Parque Urbano da Flamenga e terá três pisos: um piso de entrada, um piso semienterrado onde se desenvolverá toda a prática desportiva e um piso técnico subterrâneo, que permitirá facilitar a manutenção das infra-estruturas.
Segundo disse a autarquia a O MIRANTE, o projecto contempla acessos através de rampa para pessoas com mobilidade condicionada e integra vários espaços aquáticos: uma piscina de lazer e diversão com tanque de hidromassagem, uma piscina de aprendizagem destinada a crianças com fins recreativos e uma piscina polivalente para utilização livre, ensino e aperfeiçoamento da natação.
O complexo incluirá ainda um jardim interior que possibilitará actividades desportivas ao ar livre, bem como diversos serviços de apoio, como cafetaria e sala multiusos. A área envolvente será requalificada com novas zonas de lazer, acessos e espaços de estacionamento.
Recorde-se que as piscinas de Vialonga estão prometidas há mais de uma década pelos vários executivos camarários. Antes das autárquicas de 2021 o projecto foi novamente anunciado e colocado um cartaz no terreno onde vai ser construída a piscina. Na altura avançou apenas o projecto da obra e agora o assunto vai novamente à reunião de Câmara.
