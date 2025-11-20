uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-11-2025 12:50

Quase metade da população portuguesa já foi vítima de algum tipo de violência

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Portugal quase metade da população já sofreu algum tipo de violência. Mulheres continuam a ser as principais vítimas.

Quase metade da população portuguesa já foi vítima de algum tipo de violência ao longo da vida, com particular incidência nas mulheres, as principais vítimas de violência sexual, na intimidade ou de assédio, segundo uma nota complementar ao relatório “Portugal, Balanço Social 2025”, elaborado pela universidade Nova SBE, sobre “Género e violência em Portugal: Um Retrato da Desigualdade”, divulgado esta quinta-feira, 20 de Novembro.
A análise, que tem por base estatísticas do Inquérito sobre Segurança no Espaço Público e Privado de 2022, do Instituto Nacional de Estatística (INE), e dos inquéritos europeus sobre violência de género, dá conta de que quase metade da população portuguesa já sofreu algum tipo de violência em algum período da vida, afectando 46,8% das mulheres e 42,6% dos homens.
“A violência na intimidade é mais frequente entre as mulheres, afectando 22,5%, face a 17,1% dos homens. A violência sexual também afecta desproporcionadamente as mulheres, com 6,4% das mulheres e 2,2% dos homens a declararem ter sido vítimas”, revela a análise.
Acrescenta que, apesar de a violência física e/ou sexual afectar ambos os géneros, afecta com “maior gravidade e repetição” as mulheres, apontando que “19,7% das mulheres foram vítimas, e em mais de metade dos casos os episódios repetiram-se ao longo do tempo”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar