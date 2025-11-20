Quase metade da população portuguesa já foi vítima de algum tipo de violência ao longo da vida, com particular incidência nas mulheres, as principais vítimas de violência sexual, na intimidade ou de assédio, segundo uma nota complementar ao relatório “Portugal, Balanço Social 2025”, elaborado pela universidade Nova SBE, sobre “Género e violência em Portugal: Um Retrato da Desigualdade”, divulgado esta quinta-feira, 20 de Novembro.

A análise, que tem por base estatísticas do Inquérito sobre Segurança no Espaço Público e Privado de 2022, do Instituto Nacional de Estatística (INE), e dos inquéritos europeus sobre violência de género, dá conta de que quase metade da população portuguesa já sofreu algum tipo de violência em algum período da vida, afectando 46,8% das mulheres e 42,6% dos homens.

“A violência na intimidade é mais frequente entre as mulheres, afectando 22,5%, face a 17,1% dos homens. A violência sexual também afecta desproporcionadamente as mulheres, com 6,4% das mulheres e 2,2% dos homens a declararem ter sido vítimas”, revela a análise.

Acrescenta que, apesar de a violência física e/ou sexual afectar ambos os géneros, afecta com “maior gravidade e repetição” as mulheres, apontando que “19,7% das mulheres foram vítimas, e em mais de metade dos casos os episódios repetiram-se ao longo do tempo”.