Refood Santarém vandalizada deixa dezenas sem alimentos; município promete apoiar instituição

Na manhã de 12 de Novembro, os voluntários da Refood Santarém encontraram o portão de acesso às instalações vandalizado, com a fechadura entupida com o que parecia ser silicone e limalhas de metal, impossibilitando assim a entrada dos voluntários no espaço. O incidente obrigou à suspensão de todas as recolhas alimentares do dia, deixando 54 beneficiários sem acesso imediato a refeições, estando entre eles 25 famílias e 23 pessoas em situação de sem-abrigo. Todas as recolhas alimentares previstas para o dia foram também anuladas por impossibilidade de armazenamento, tendo sido por isso descartadas de acordo com a lei.

Em comunicado, a coordenação da Refood Santarém classificou o acto como “inqualificável” e informou ter apresentado participação às autoridades competentes, aguardando o resultado das investigações. A organização lamenta o sucedido e reforça a necessidade de encontrar uma nova localização para o Centro de Operações, um objectivo antigo que agora se tornou ainda mais urgente.

Mais tarde, a Câmara Municipal de Santarém emitiu um comunicado no qual afirma que tem sido, ao longo dos últimos anos, parceira da Refood, “disponibilizando o espaço necessário para que esta instituição possa desenvolver o seu importante e solidário trabalho junto da comunidade. Sabemos que o momento actual apresenta desafios. Estamos no terreno, lado a lado com a Refood, a trabalhar numa solução que garanta a continuidade desta missão tão essencial. Em conjunto com o coordenador da Refood Santarém, Rui César, estamos a trabalhar na identificação de uma solução para a dificuldade que a instituição tem enfrentado. Em breve partilharemos informações sobre o novo espaço”, afirma a autarquia.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, a Refood de Santarém enfrenta limitações crescentes na sua capacidade de resposta social e procura com urgência uma nova sede. O apelo foi feito por Rui César, que alerta para um espaço que se tornou “insustentável”. O alerta surge depois das fortes chuvadas da semana passada terem provocado danos na estrutura do edifício, já antigo e degradado, e que apesar de já estarem resolvidos, para o coordenador são um sinal da necessidade da associação mudar-se para um novo espaço da cidade. “Por mais que resolvamos a curto prazo, o problema vai voltar. Reabilitar este espaço é perpetuar o não crescimento da Refood. O que nós precisamos é mesmo de uma nova sede”, afirmou em declarações a O MIRANTE.