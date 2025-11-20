Restaurante no Carregado funciona como bar até às 02h00 e morador queixa-se do barulho 

Bruno Seleiro volta a denunciar que a música proveniente de um restaurante na Rua Vaz Monteiro, no Carregado, continua a prejudicar o descanso dos moradores. O estabelecimento em causa situa-se junto à sua habitação e tem alternado de gerências. No entanto, pelo menos desde Junho de 2022 que os problemas de ruído até de madrugada se mantêm. Às sextas-feiras e fins-de-semana, o ruído prolonga-se após as 23h00 e prossegue pelo menos até às 02h00 da madrugada.

Um dos funcionários do restaurante, que percebe pouco de português e fala inglês, confirmou a O MIRANTE que o estabelecimento funciona até às 02h00 como bar e que não serve jantares pelo menos desde Dezembro de 2024. O funcionário refere que os proprietários são angolanos, mas o nosso jornal não conseguiu chegar à fala com os mesmos. Na página de Facebook do restaurante é possível ver vídeos de festas angolanas, com música, filmadas dentro do estabelecimento.

Bruno Seleiro já tinha exposto o problema em reuniões de câmara de Alenquer e, na ocasião, chegou a relatar casos de zaragatas na via pública, com arremesso de copos e garrafas de vidro, que acabam por ficar no chão após as festas. Disse ainda ser frequente ver pessoas embriagadas a deambularem pela estrada, obrigando, por vezes, os automobilistas a fazer travagens bruscas. Outro dos problemas é o cheiro nauseabundo a urina, resultante das necessidades feitas na rua. “A câmara está informada, mas não resolve e a GNR de Alenquer não actua. É um desespero precisar de descansar e não existir uma entidade que resolva o problema e devolva o descanso, condição essencial para uma boa saúde de qualquer pessoa”, disse a O MIRANTE.

No mandato anterior, presidido por Pedro Folgado, foi dito que a câmara não autorizou o funcionamento do restaurante até às 02h00 e que, por isso, o horário fixado tinha de ser cumprido, cabendo à GNR actuar. O jornal questionou o novo executivo de Alenquer e a GNR sobre este assunto, mas até ao fecho da edição não obteve resposta das referidas entidades.

GNR detecta diversas infracções

Em resposta a O MIRANTE, a GNR confirmou o registo de uma denúncia no dia 9 de Novembro por causa do ruído, mas quando os militares chegaram ao restaurante já só estavam quatro pessoas, “motivo pelo qual não foram efectuadas identificações ou apreensões”. Já no dia 14 deste mês, o estabelecimento foi alvo de uma acção de fiscalização tendo sido detectadas diversas infracções e elaborados 12 autos de contra-ordenação relativos ao seu funcionamento.