uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-11-2025 21:00

Voto de pesar em Torres Novas pelo falecimento de Bertino Coelho Martins

Voto de pesar em Torres Novas pelo falecimento de Bertino Coelho Martins
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O executivo da Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento de Bertino Coelho Martins, que morreu no dia 14 de Novembro, na véspera de completar 98 anos.

O executivo da Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento de Bertino Coelho Martins, que morreu no dia 14 de Novembro, na véspera de completar 98 anos. As cerimónias fúnebres, que decorreram em Santarém, onde residia, contaram também com a presença do presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques.
“O Município de Torres Novas manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Bertino Coelho Martins, natural da freguesia de Lapas, personalidade maior da cultura ribatejana e figura que marcou de forma indelével a vida cultural, social e política da nossa região. O seu desaparecimento, na véspera de completar 98 anos, priva-nos de um homem cuja obra se confunde com a própria identidade do Ribatejo”, lê-se na nota informativa divulgada pelo município.
Bertino Coelho Martins, figura incontornável da cultura ribatejana, fez grande parte da sua vida em Santarém, onde, entre outros cargos e afazeres, foi responsável pela biblioteca municipal e também presidente da Junta de Freguesia de Marvila, no final do século XX. Personagem multifacetada e figura respeitada no mundo da música e das danças e cantares tradicionais, viu o percurso reconhecido com a atribuição do seu nome a uma rua de Santarém quando cumpriu o 80º aniversário.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar