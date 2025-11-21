Ameaçava mulher com armas em Vila Franca de Xira

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP apreendeu várias armas a 17 de Novembro, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica no concelho, classificada como sendo de risco elevado para a vítima. No âmbito das diligências, os polícias dialogaram com a vítima, que revelou que o suspeito possuía armas de fogo na sua residência e que já a teria ameaçado anteriormente com as mesmas. Após confrontação o suspeito confirmou a posse das armas embora tenha negado tratar-se de armas de fogo. Durante as diligências para localizar os objectos foi possível apreender uma arma de plástico e uma arma de metal, de ar comprimido, calibre 177. O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira salienta, em comunicado, que continuará a envidar esforços no combate a este tipo de práticas criminais, consideradas prioritárias devido ao impacto negativo no sentimento de segurança da comunidade e ao dano profundo que causam à saúde pública.