21/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-11-2025 15:10

Ataque informático afecta OesteCIM e sete concelhos do Oeste

Comunidade Intermunicipal do Oeste sofreu um ataque informático que afectou serviços digitais e plataformas de sete concelhos da região, incluindo Alenquer e Arruda dos Vinhos.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) foi alvo de um ataque informático, já sob investigação, que afectou serviços e plataformas digitais desta entidade e de vários dos 12 concelhos do Oeste, desde o dia 10 de Novembro.
A O MIRANTE, a OesteCIM explica que, assim que o problema foi detectado, foram de imediato activados todos os protocolos de segurança previstos para um ciberataque. Sobre o risco de ter sido exposta informação confidencial, a OesteCIM afirma que “ainda está a decorrer uma análise técnica detalhada para determinar a extensão do incidente”.
O caso está a ser acompanhado em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e com as autoridades nacionais competentes nesta matéria.
Os serviços estão a ser repostos de forma faseada, e as equipas técnicas continuam a trabalhar para garantir o restabelecimento total e seguro com a maior brevidade possível. De acordo com a OesteCIM, foram afectados os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Lourinhã, Óbidos, Peniche e Sobral de Monte Agraço.

