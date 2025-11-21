Hermínio Rodrigues é o novo Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM
Os 12 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) elegeram, por unanimidade, os novos órgãos do Conselho Intermunicipal. Hermínio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, foi eleito presidente para o mandato 2025-2029, sucedendo no cargo a Pedro Folgado, ex-presidente da Câmara de Alenquer.
A nova equipa executiva conta também com Ricardo Pinteus, Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, e Ricardo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, eleitos vice-presidentes.
Na mesma reunião, foi ainda aprovada, também por unanimidade, a lista liderada por Paulo Simões para o Secretariado Executivo Intermunicipal, cuja nomeação será submetida a ratificação pela Assembleia Intermunicipal.
A nova liderança assume o compromisso de prosseguir o trabalho desenvolvido, pautando a sua actuação pelo empenho, proximidade e lealdade institucional, consolidando a intervenção conjunta da Comunidade Intermunicipal do Oeste.
Fazem parte da OesteCIM os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.