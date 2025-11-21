uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-11-2025 07:00

Regulamento de taxas aprovado em Coruche mas há espaço para melhorias

Regulamento de taxas aprovado em Coruche mas há espaço para melhorias
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara Municipal de Coruche aprovou o novo regulamento de taxas municipais. Documento dividiu o executivo e gerou críticas por parte da oposição.

O executivo municipal de Coruche aprovou por maioria, na reunião de câmara do dia 19 de Novembro, o novo Projecto de Regulamento das Taxas Municipais, mas a decisão foi marcada por críticas feitas pela oposição. O vereador Dionísio Mendes contestou alguns pontos do documento, como a falta de actualização dos custos base que suportam as taxas, a inexistência de maior equilíbrio entre zonas urbanas e rurais e a necessidade de maior sensibilidade social, face ao impacto em famílias e pequenos negócios.
Dionísio Mendes e Osvaldo Ferreira, vereadores do movimento “Volta Coruche 25”, defendem que o documento precisa de ser revisto com maior rigor técnico e de mecanismos transparentes de monitorização e revisão, sublinhando que as actualizações automáticas podem agravar desigualdades.
Apesar das críticas, o documento foi aprovado com os votos a favor Partido Socialista (PS) e as abstenções dos restantes elementos do executivo municipal. O presidente do município, Nuno Azevedo, comprometeu-se a analisar as sugestões apresentadas em futuras revisões.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar