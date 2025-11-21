Sociedade | 21-11-2025 07:00
Santarém distinguida com Bandeira Verde das Autarquias Familiarmente Responsáveis
O prémio distingue as autarquias que praticam medidas efectivas nas áreas da habitação, educação, transportes, saúde, conciliação familiar e outros aspetos fundamentais para o bem-estar das comunidades
O município de Santarém foi um dos contemplados com a Bandeira Verde atribuída pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN). Teresa Ferreira, vereadora do Desenvolvimento Social, recebeu em Coimbra a distinção que reconhece as políticas locais de apoio às famílias.
O prémio distingue as autarquias que praticam medidas efectivas nas áreas da habitação, educação, transportes, saúde, conciliação familiar e outros aspetos fundamentais para o bem-estar das comunidades. Segundo Teresa Ferreira, esta distinção significa o reconhecimento nacional do concelho “amigo das famílias”, que continuamente investe em políticas sociais e familiares para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes.
